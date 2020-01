BARROW: «Mihajlovic ci aveva detto che dovevamo vincere. I tifosi ci fanno forza» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Musa BARROW ha bagnato l’esordio con la maglia del Bologna con il gol dell’1-2. Questo il commento del gambiano in zona mista (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Non poteva immaginare miglior esordio Musa BARROW. L’attaccante ha segnato il gol del momentaneo 1-2 con il primo pallone toccato. Questo il commento dell’ex Atalanta in zona mista. «Sono andato a festeggiare con i tifosi perchè loro ti danno la carica e la forza. Si fanno sentire in campo. Ho tanta voglia di fare gol e aiutare la squadra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

