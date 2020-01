Almanacco del 25-01-2020 ore 07:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) Almanacco del giorno siamo a sabato Sabato 25 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo Dunque Mauro che dal latino via Imperiale paulus Che significa il piccolo giovane è uno dei nomi più conosciuti in tutte le lingue europee ebbe grande diffusione nel mondo Cristiano grazie a San Paolo Apostolo che si convertì quando apparve sulla via di Damasco sincero generoso un Animo sensibile ed è dotato di una pronta induzione latitudine la franchezza lo porta a dire cose spesso sgradite ma chi lo frequenta sa apprezzare la sua autonomia e libertà da condizionamenti ha una sete di conoscenza che lo porta ad allargare i propri orizzonti ritrovandosi a suo agio nel ruolo di esploratori sperimentatore da bambino timido ritroso diventa un adulto con grandi doti comunifacciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ... romadailynews

