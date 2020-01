Virus dalla Cina, la Lombardia attiva rete di prevenzione e controlli: “Pronti a intervenire” (Di venerdì 24 gennaio 2020) attivato in Lombardia il sistema di prevenzione e di sicurezza sanitaria dopo le morti in Cina provocate dal coronaVirus. L'annuncio dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che però rassicurato: "In Lombardia e in Italia però non c'è nessun allarme e non è stato segnalato alcun caso di contagio da coronaVirus". fanpage

