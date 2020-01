Virus Cina: è un 23enne il primo al mondo a guarire dalla malattia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo l’allarmismo di questi ultimi giorni arriva finalmente la notizia del primo paziente guarito dal nuovo Virus respiratorio che sta colpendo la Cina. Si tratta di un ragazzo cinese di 23 anni, infettato dal coronaVirus intorno alle ultime settimane di dicembre e successivamente ricoverato in ospedale. Da qui, dopo tra giorni di intense cure, il 23enne è riuscito a ristabilirsi e ora sta raccontando la sua storia alla stampa internazionale spiegando che la guarigione è molto probabilmente da attribuire alla sua giovane età. Virus Cina: primo paziente guarito Intervistato dopo le sue dimissioni dalla struttura sanitaria, il giovane ha dichiarato: “Ho avuto febbre ripetutamente dal 28 dicembre al 2 gennaio e sono stato trattato in quarantena. I medici non hanno esposto un solo centimetro di pelle ed erano saldamente coperti”. Il 23enne – noto col solo cognome di ... notizie

