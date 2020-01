Un ‘like’ al commento “vendete Florenzi”: questa volta è ‘colpa’ di Fonseca (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un nuovo 'caso' social in casa Roma: ad un commento di un tifoso che ha chiesto ancora una volta di vendere Florenzi, è arrivato il 'like' del tecnico portoghese Paulo Fonseca. Poi, il 'mi piace' è stato tolto ed è arrivata la smentita: "Il mister ha spiegato di non aver messo alcun like al post del tifoso" fanpage

