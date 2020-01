Oroscopo Simon and the Stars, 25-26 gennaio: previsioni del weekend (Di venerdì 24 gennaio 2020) Simon & The Stars, Oroscopo del fine settimana: la Scala delle Stelle Nuovo appuntamento settimanale con la Scala delle Stelle di Simon and the Stars il quale oggi, a Vieni da me da Caterina Balivo, ha svelato l’Oroscopo del weekend, dal 25 al 26 gennaio per tutti i dodici segni dello zodiaco. Al dodicesimo posto il segno del Leone: periodo in cui si sente sotto pressione, in ansia. Stanno vivendo delle situazioni che li rende nervosi. All’undicesimo posto il segno del Toro: si sente sotto pressione soprattutto se ci sono degli esami e delle scandenze da rispettare. Al decimo posto il segno dello Scorpione: in calo rispetto alla settimana scorsa, d’altronde è cambiato il cielo con il Sole in Acquario. Fatica e preoccupazione per la casa. Al nono posto il segno della Vergine: problema di stanchezza anche mentale. Sono una pentola di fagioli, riposarsi è ... lanostratv

JackMagico : Mi son svegliato giusto in tempo per l'oroscopo di Simon e lui mi mette negli ultimi posti insieme a Farina e la si… - zazoomnews : Scorpione: oroscopo febbraio di Paolo Fox Branko Simon & the stars - #Scorpione: #oroscopo #febbraio #Paolo - zazoomnews : Bilancia oroscopo febbraio Paolo Fox Branko Simon & stars. Le previsioni - #Bilancia #oroscopo #febbraio… -