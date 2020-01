Mondiale femminile di scacchi 2020: Ju Wenjun difende il titolo agli spareggi. Alexandra Goryachkina si arrende con onore (Di venerdì 24 gennaio 2020) La cinese Ju Wenjun difende con successo il proprio titolo iridato nel Mondiale 2020 femminile di scacchi. Dopo una durissima e spettacolare battagia durata venti giorni la giovane sfidante 21enne russa Aleksandra Goryachkina si è dovuta infatti arrendere agli spareggi contro la più esperta ventottenne di Shanghai, che si è portata a casa la bellezza di 500.000 euro di montepremi. La formula del torneo prevedeva 12 sfide in classico con 90 minuti di tempo per le prime 40 mosse più altri 30 per il resto della partita, più un incremento di 30 secondi per mossa fin dalla prima. I primi sei incontri si sono disputati a Shanghai, poi ci si è trasferiti in Russia a Vladivostok per la seconda parte del torneo. A differenza del recente match maschile giocato tra il norvegese Magnus Carlsen e l’italo-statunitense Fabiano Caruana, che avevano “deluso” le aspettative con dodici ... oasport

Raiofficialnews : 'È questa una serie di passioni, nell'accezione più ampia e complessa del termine, uno scandaglio affascinante nel… - DimensioneDonne : RT @DonnaeLavoro: 'Come la prima guerra mondiale ha cambiato il mondo del #lavoro #femminile, per sempre. In mancanza di uomini le #donne s… - DonnaeLavoro : 'Come la prima guerra mondiale ha cambiato il mondo del #lavoro #femminile, per sempre. In mancanza di uomini le… -