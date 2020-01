Masterchef 9, intervista a Fabio e Gianna: eliminati il 23 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Masterchef 9: Abbiamo incontrato Fabio e Gianna, eliminati nel corso della puntata del 23 gennaio. Guarda la nostra intervista Questa settimana a dover dire addio alla cucina di Masterchef 9 sono stati Fabio Scotto di Vetta e Gianna Meccariello, eliminati nella puntata andata in onda giovedì 23 gennaio. Tra un bilancio e l’altro nella loro esperienza all’interno del programma, i due non si aspettavano di uscire così presto: “Un po’ di rammarico resta per questa eliminazione: ci avrei davvero tenuto a proseguire il percorso e sapevo di poter dare ancora tanto” – dichiara Fabio. Gianna invece qualche rimpianto lo ha: “Volevo dare di più e non volevo uscire così presto, però ogni volta che entravo in cucina avevo paura e mi veniva l’ansia: per quello che c’era sotto la mistery; cosa ci sarà all’invention; al pressure. Ho vissuto ... dituttounpop

