Lorenzo, studente italiano bloccato a Whuan: «La città è deserta» (Di venerdì 24 gennaio 2020) È bloccato a Whuan, a causa della chiusura, in ingresso e in uscita, della città, focolaio del contagio da Coronavirus. Lorenzo è uno studente universitario italiano che sta seguendo un programma di un semestre di studio all'estero, ed è in Cina da settembre. «Come tutti gli altri abitanti della città, rimaniamo in casa per quanto possibile», ha spiegato all'Ansa, che ha raccolto la sua testimonianza. «Ma oggi sono stato in un supermarket della città per fare scorta di cibo per me e i colleghi, e ho visto una città quasi totalmente deserta, e quelle poche persone che si vedevano per strada erano totalmente coperte, dalla testa ai piedi, per evitare di esporsi a qualsiasi tipo di rischio». Lorenzo si è messo in contatto con l'ambasciata italiana, ma finora non ha ricevuto altre informazioni sulla possibilità di lasciare la città e il Paese: «Nei prossimi giorni», dice, «dovrebbero ...

