LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: Fabio Basile vince a Tel Aviv! Fognini agli ottavi degli Australian Open, Brignone seconda nella discesa. Milano KO in Eurolega (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 20.50 BASKET – Olimpia Milano sconfitta a Istanbul contro il Fenerbahce nel 21° turno di Eurolega. Gigi Datome trascina i suoi con 14 punti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.45 SCHERMA – Saranno cinque gli spadisti azzurri che potranno disputare il tabellone principale a Doha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.30 PALLANUOTO – Il Montenegro vola in finale agli Europei e raggiunge anche Tokyo 2020, battuta l’Ungheria 10-8. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.06 BOXE – Clemente Russo, impegnato al Torneo Strandja a Sofia, in Bulgaria, esce in semifinale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.05 KARATE – Viviana Bottaro e Luca Maresca conquistano l’accesso alla finalissima! Finale per il terzo posto per la squadra maschile di kata. ... oasport

Sport_Mediaset : #SerieA ???? #Brescia ?? #Milan: la partita è iniziata! Il LIVE su #SportMediaset ?? - wwwSPORTit : #BresciaMilan Segui la partita in diretta - sportli26181512 : Brescia-Milan, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: I rossoneri vogliono il terzo successo consecutivo… -