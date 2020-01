LIVE Fognini-Pella 7-6 (0) 6-2 6-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: il ligure si esalta alla Melbourne Arena! Ottavi di finale conquistati (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA, Fognini BATTE Pella E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE Grandissima prestazione del ligure che oggi, più che mai, ha messo in mostra un gran tennis, meritando l’accesso al prossimo round. Un risultato considerevole, dopo i problemi dei primi turni. E’ tutto questa DIRETTA LIVE e un saluto dalla redazione di OA Sport. E CON UNA PRIMA DI SERVIZIO AL CENTRO FABIO Fognini CHIUDE!!! L’azzurro conquista gli ottavi di finale degli Australian Open 2020 sconfiggendo per 7-6 (0) 6-2 6-3 l’argentino Pella. Nel prossimo round ci sarà l’americano Sandgren ad attenderlo e in palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale. 40-15 STRAORDINARIO Fognini! Stop volley quasi in tuffo sul passante di dritto di Pella e due match-point. 30-15 Largo il dritto di Pella e Fognini va! 15-15 Ace esterno di ... oasport

