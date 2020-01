Le colpe di Bonafede non ricadano sugli innocenti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stavolta non si tratta della solita gaffe, della difficoltà (già di per sé grave) a comprendere alcuni concetti giuridici (come la distinzione tra reati dolosi e colposi), ma di un’affermazione che si stenta a credere sia stata pronunciata da un ministro della Giustizia della Repubblica italiana. Os ilfoglio

ilfoglio_it : Bonafede dimentica i 27 mila errori giudiziari degli ultimi 26 anni. Una gaffe che svela il suo indice di forcaioli… -