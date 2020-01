La misteriosa scomparsa della piccola Maddie (Di venerdì 24 gennaio 2020) Maddie è una dolce bulldog francese, che ha sempre vissuto con i suoi amati amici umani, da quando aveva pochi mesi. Loro sono molto legati a lei ed infatti ora sono distrutti per ciò che è accaduto. Ancora adesso non riescono a capire come sia potuto accadere ed hanno deciso di offrire anche una ricompensa a chiunque possa aiutarli. In base alle informazioni che sono state rese pubbliche negli ultimi giorni, la dolce cagnolina era a casa, quando Ben Guilherme, il suo amico umano, ha deciso di farla uscire in giardino. Il ragazzo voleva farla giocare e farle fare i suoi bisogni. Però, è proprio in quel momento in cui è accaduta tutta la tragedia, che li ha sconvolti. L’uomo è rientrato in casa per pochi secondi, ma quando è tornato fuori per far rientrare Maddie, non l’ha più trovata. Ha cercato in giro per tutto il quartiere, ma di lei nessuno ha mai avuto notizie. Ormai ... bigodino

