La democrazia del sacrificio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Claudio Brachino La giovane democrazia italiana ha bisogno del rito del sacrificio per prolungare la sua stessa vita. È successo con Moro, ucciso dalle Brigate rosse nel 1978, è successo con Craxi, morto in esilio ad Hammamet venti anni fa. Nell'invasione liturgica di libri che accompagnano ogni ricorrenza mi piace la forza e la pulizia del pamphlet di Sorgi, Craxi, presunto colpevole (Einaudi), per la tesi esposta nell'incipit. Perché, chiede Blair all'autore del saggio, l'Italia che ha trattato sempre tutto con tutti, non è riuscita a creare un corridoio umanitario per dare a un grande leader politico come Bettino la possibilità di curarsi nel suo paese in modo più adeguato e comunque una fine più «umana»? Approfondiamo un po' il concetto di sacrificio. Una testa a un certo punto deve cadere, una vita va immolata. In questo caso non a un Dio pagano ma a una forma astratta ... ilgiornale

NicolaPorro : Scoppia il caos per l'intitolazione di una strada a Giorgio #Almirante, leader storico del #Msi. @marco_gervasoni c… - matteorenzi : Accettiamo l'idea che ci sia la democrazia parlamentare, che si vota una volta ogni 5 anni e si lascia al governo l… - pierofassino : A #Modena aggredita una dirigente dei #GiovaniDemocratici, un episodio figlio del clima di intolleranza introdotto… -