Ivan Gonzalez ci prova con Clizia | il botta e risposta al GF Vip

Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez non molla Clizia Incorvaia: "Vuoi un fidanzato spagnolo?" Ivan Gonzalez pare davvero essere attratto dall'affascinante Clizia Incorvaia. E la scorsa notte i due hanno dato vita a un curioso botta e risposta che ha ben fatto capire le intenzioni dell'ex tronista di Uomini e Donne nei confronti della giovane influencer. Cosa si sono detti? Quest'ultima ha rivelato che vorrebbe presto tornare in Spagna. E a quel punto Ivan Gonzalez, con il sorriso sotto i baffi, ha subito colto l'occasione per domandarle: "Quindi ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo? Perchè mi guardi così imbarazzata? Ti ho fatto solo una domanda…" Clizia Incorvaia ha quindi risposto al giovane: "Dovrei andare a vivere in Spagna per conoscerlo…" Il ragazzo allora ha fatto notare alla giovane inquilina che ...

