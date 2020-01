Incidente sulla Provinciale a Montichiari: 4 feriti, grave una ragazzina soccorsa con l’elicottero (Di venerdì 24 gennaio 2020) grave Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, sulla strada Provinciale 668 a Montichiari, in provincia di Brescia. Più auto si sono scontrate tra loro e una si è ribaltata. Quattro i feriti, tra cui due ragazzine di 14 e 18 anni: una di loro, la più grave, è stata portata in elicottero in ospedale. fanpage

