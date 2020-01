Il primo paziente curato a Wuhan: "La febbre non passava, non riuscivo a muovermi e respirare" (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Avevo mal di testa e febbre altissima. Non mi potevo muovere e avevo bisogno dell’ossigeno”. Inizia così la testimonianza del signor Huang, un giovane cinese di 23 anni individuato dai media internazionali come primo paziente ad essere stato curato per infezione da coronavirus. Il ragazzo ha raccontato la sua storia alla testata cinese Pear: una testimonianza ripresa da altri giornali, tra cui il Daily Mail.Il paziente sarebbe stato curato per infezione da ceppo del coronavirus, dopo non essere riuscito a riprendersi dai sintomi, che assomigliavano a quelli di un’influenza, dopo giorni e giorni. “Ho avuto febbre ripetutamente dal 28 dicembre al 2 gennaio e sono stato trattato in quarantena. I medici non hanno esposto un solo centimetro di pelle ed erano saldamente coperti”. Huang ha affermato di essere un lavoratore di una stazione ferroviaria ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Il primo paziente guarito in #Cina: 'Tra i primi sintomi il mal di testa'. L'uomo di #Wuhan racconta la sua odisse… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il primo paziente guarito in #Cina: 'Tra i primi sintomi il mal di testa'. L'uomo di #Wuhan racconta… - ricci_davide77 : Parla un giovane cinese di 23 anni, individuato dai media internazionali come primo paziente ad essere stato curato… -