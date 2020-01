I Fatti Vostri, Roberta Morise. Lo chef Nicolò: “Tra me e lei…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roberta Morise, parla lo chef Nicolò Momesso de I Fatti Vostri: “Tra me e lei c’è un bel rapporto” Non si è presentata nelle puntate de I Fatti Vostri di questa settimana Roberta Morise, assente da lunedì scorso per via di un problema di salute (Giancarlo Magalli ha parlato di morbillo o rosolia), ma il giovane chef Nicolò Momesso ha continuato ad andare in onda con il suo spazio di cucina, affiancato eccezionalmente dal cantante Graziano Galatone e dall’inviata Mary Segneri, in sostituzione di Roberta Morise. E proprio sulla Morise il giovanissimo cuoco ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle ultime pagine del settimanale TeleSette, confessando: Con lei si è creato davvero un bel rapporto. A I Fatti Vostri sto imparando molto sia dai miei stessi errori, sia stando a fianco di tanti professionisti. I Fatti Vostri Roberta Morise, il cuoco ... lanostratv

LucianoBertol : @fattoquotidiano Come se i vostri... hai tempo in cui avevano un’anima politica (prima dell’alleanza col nemico sto… - Notiziedi_it : Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 24 gennaio 2020 | I Fatti Vostri - MarkMarco2014 : RT @repetitaiuvant_: @tankerenemy @celestinoceles7 Tranquilli.. è solo vapore acqueo di condensa prodotto dagli aerei.. lo dice lasscienza.… -