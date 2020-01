Delitto Sacchi: giudizio immediato per Anastasya e altri cinque (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si tratta dei due autori materiali dell'aggressione, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di Anastasia Klymenyk, fidanzata di Luca, Giovanni Princi. giudizio immediato anche per Marcello De Propris, accusato di concorso in omicidio, e il padre Armando, accusato di detenzione di droga firenzepost

FirenzePost : Delitto Sacchi: giudizio immediato per Anastasya e altri cinque - TelevideoRai101 : Delitto Sacchi,giudizio immediato per 6 - zazoomblog : Omicidio Sacchi le liti tra Anastasiya e Luca prima del delitto: Mammone la mia vita con te fa schifo - #Omicidio… -