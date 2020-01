Coronavirus, l’epidemia apocalittica e la previsione di Bill Gates: l’ipotesi rilanciata dai tabloid (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel 2018 Bill Gates aveva mostrato al mondo un modello che mostrava come un’epidemia virale nata in Cina, come il Coronavirus, si sarebbe diffusa nel mondo. Questa settimana le notizie riguardanti la diffusione del Coronavirus si sono moltiplicate. L’epidemia, infatti, si è diffusa ulteriormente e ad oggi ha causato già 25 decessi nella sola città … L'articolo Coronavirus, l’epidemia apocalittica e la previsione di Bill Gates: l’ipotesi rilanciata dai tabloid NewNotizie.it. newnotizie

