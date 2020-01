Cade dal balcone durante l’orgasmo: dalla passione all’ospedale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Qui è proprio il caso di dirlo: che sesso estremo! Questa notizia sconvolgente, a metà tra il comico ed il tragico, riguarda una coppia che si stava gustando un po’ di sesso bollente sul balcone… Ma è finita male. Il mondo del sesso riserva sempre delle sorprese, piacevoli o meno che siano. E’ di qualche mese fa una notizia davvero sconvolgente, a metà tra il tragico e il comico. In Costa Azzurra una coppia si stava concedendo ad effusioni e sesso bollente sul balcone quando lui precipita. Un’estate bollente La coppia passionale (ma decisamente sfortunata) si trovava in Costa Azzurra quando ha deciso di concedersi un momento di trasgressione. I bollenti spiriti della passione portano spesso a cercare il brivido dandosi alla pazza gioia e approfittando di ogni angolo possibile. In Costa Azzurra una coppia ha ... velvetgossip

