Bimba di 5 Anni Accusa Mal di Pancia | i Medici Sospettano Abusi Sessuali

Quando la bambina di soli cinque Anni ha Accusato un mal di Pancia, subito la madre ha pensato di portarla al Pronto Soccorso dell'ospedale Carlo Poma. Lo choc è stato immediato: sospetti Abusi Sessuali, dicono i Medici. Dopo i primi controlli di rito, è il ginecologo a confermare questa versione che, se davvero verificata, è terribile. Succedeva a Mantova qualche giorno fa e, per la delicatezza del caso, poco o nulla è trapelato dalle indagini ancora in corso. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura locale, stanno muovendosi con grande cautela, vista l'età della presunta vittima che va tutelata in tutti i modi. La bambina lamentava mal di Pancia, proprio all'altezza del basso ventre. I Medici del Pronto Soccorso, dopo aver notato contusioni sospette in quella zona, convocano il ginecologo, che conferma i loro dubbi: secondo lo specialista, quelle ...

