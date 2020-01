Benigni e gli altri: tutti i compensi del Festival di Sanremo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Come ogni anno è tradizione alla vigilia del Festival di Sanremo la polemica sui compensi della kermesse. Si rincorrono le indiscrezioni: trattativa aperta sui 140mila euro per Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo (con la speranza di avere il campione in platea). Alle signore che affiancheranno Amadeus andrebbero circa 20-25mila euro a sera, nessun compenso (solo rimborso spese), alle giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. La pietra dello scandalo, come da tradizione, è Roberto Benigni: per la comparsata prevista il 6 febbraio avrebbe chiesto quasi trecentomila euro: comunque – fanno notare a Viale Mazzini su Repubblica – se fosse confermato, il compenso al premio Oscar sarebbe in linea con le precedenti ospitate all’Ariston (l’ultima nel 2011). Per il resto, spiega oggi il Corriere, il cast dei compensi è praticamente fatto: Rula Jebreal avrà un cachet tra i ... nextquotidiano

