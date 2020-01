Australian Open 2020: Caroline Wozniacki chiude la carriera. Ons Jabeur la sconfigge in tre set al terzo turno (Di venerdì 24 gennaio 2020) La carriera di Caroline Wozniacki termina ufficialmente in un venerdì di Melbourne. La danese esce, infatti, dagli Australian Open al terzo turno per mano delle tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 7-5 3-6 7-5. Come da tempo preannunciato, per Wozniacki questo è l’ultimo torneo di una carriera che l’ha vista diventare numero 1 del mondo quasi ininterrottamente tra la fine del 2010 e le prime settimane del 2012 e poi ancora nel 2018 proprio a seguito della vittoria dell’unico Slam in carriera, proprio quello di Melbourne, rincorso da una vita. La ragione del ritiro della danese risiede nell’artrite reumatoide che da tempo la tormenta. Per Jabeur, ora, ci sarà la sfida negli ottavi di finale contro la cinese Qiang Wang con la certezza di aver già raggiunto il miglior risultato della carriera in uno Slam, che le consente di risalire la classifica WTA, per il ... oasport

CilicM : 5 statistiche sul 1° turno degli Australian Open: sono stati totalizzati 1.160 aces - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: Australian Open 2020: Caroline Wozniacki chiude la carriera. Ons Jabeur la sconfigge in tre set al terzo turno - OA_Sport : Australian Open 2020: Caroline Wozniacki chiude la carriera. Ons Jabeur la sconfigge in tre set al terzo turno -