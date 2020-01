Virus in Cina | 25 vittime | oltre 600 contagiati Cinque città in quarantena Esami su una

Virus della Cina a Bari : primo caso sospetto in Italia : Potrebbe aver raggiunto l’Italia e l’Europa il Virus della Cina, che da giorni spaventa i cittadini della Cina e di tutto il mondo, e preoccupa gli esperti. Una donna di Bari, proveniente rientrata da un tour della Cina, è stata ricoverata al Policlinico di Bari per un caso sospetto di coronaVirus. Virus cinese a Bari: chi è il sospettato La donna, una cantante della provincia di Bari, appena rientrata da un tour in oriente che ha ...

Virus Cina - gli esperti italiani : “Attenzione ma senza allarmismo” : “Sebbene la situazione non sia tale da generare un allarme generale, è tuttavia il caso di essere particolarmente prudenti e seguire l’evoluzione dei focolai con particolare attenzione. A tal fine contiamo di fornire il nostro contributo anche informando la popolazione con obiettività scientifica, poichè la corretta informazione è parte di una appropriata strategia di prevenzione”. E’ quanto sottolinea su ...

L'app Plague Inc. in forte crescita in Cina proprio mentre l'infezione da CoronaVirus si sta espandendo : I giocatori cinesi stanno apparentemente scaricando un'app che chiede loro di diffondere una malattia mortale proprio mentre la nazione affronta un micidiale virus misterioso. "Plague Inc.", un gioco di strategia in cui l'obiettivo è "portare a termine la vita umana diffondendo virus" - è stata L'app Apple n. 1 acquistata in Cina mercoledì mattina, mentre l'infezione da Coronavirus sta mietendo vittime.Sviluppato da Ndemic Creations, con sede ...

Cina - Virus : isolata anche Xianning : 19.25 Quarta città in isolamento in Cina a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo annunciano le autorità locali. Si tratta di Xianning, con una popolazione stimata di 2,5 milioni di persone. L'isolamento scatterà alle 10 del mattino ora locale. Lo riferisce Cbc. Sale così a oltre 20 milioni di abitanti il numero di persone coinvolte dai blocchi nelle varie città.

Virus Cina - un caso sospetto a Bari : donna rientrava da Wuhan : Una donna di Bari proveniente dalla zona della città di Wuhan, Cina, è stata ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese dopo aver mostrato, al Pronto soccorso, sintomi influenzali quali tosse e febbre che potrebbero rivelare un caso sospetto di coronaVirus (COSA SAPPIAMO FINO AD ORA). Di ritorno da un tour in Oriente A quanto si è appreso, si tratta di una cantante della provincia barese di ritorno da un tour in Oriente che ha toccato ...

Virus Cina - l'allarme è globale. Caso sospetto a Bari : ricoverata una cantante in tour a Wuhan : Test in corso in Scozia. L'epidemia è già stata rilevata in Giappone, Hong Kong, Macao, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Singapore, Vietnam e Stati Uniti. Intanto Pechino e Macao cancellano le feste di Capodanno e viene chiusa la Città Proibita

CoronaVirus - un caso di sospetto contagio a Bari. Un’italiana - appena rientrata da un viaggio in Cina e nella zona di Wuhan - è stata ricoverata in isolamento : Una donna barese è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus. La donna, secondo quanto ha riferito l’agenzia Ansa, è giunta al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali. Le autorità sanitarie hanno quindi applicato le procedure previste dalla circolare ministeriale per prevenire la diffusione del virus. La donna è appena rientrata dalla Cina dopo tour che ha ...

Virus Cina - il Ministro della Salute Francese : “Nessun caso in Francia” : In Francia non ci sono al momento casi legati al coronaVirus di origine cinese, e le due persone sospettate di essere contagiate sono state esaminate ma i test hanno dato risultati negativi. Lo ha affermato la ministra della Salute Francese, Agnes Buzyn, facendo il punto con la stampa. Buzyn ha voluto rassicurare dopo l’allarme, partito da una donna cinese originaria di Wuhan, che aveva postato sul sito dell’ambasciata cinese a ...

Virus Cina - l'allarme è globale. Così il mondo si difende. In Cina cinque città in «quarantena» : Test in corso in Scozia. L'epidemia è già stata rilevata in Giappone, Hong Kong, Macao, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Singapore, Vietnam e Stati Uniti. Intanto Pechino e Macao cancellano le feste di Capodanno e viene chiusa la città Proibita

CoronaVirus - 4 casi sospetti in Scozia - uno in Francia. Cina - primo morto fuori da epicentro di Wuhan : Continua l'allarme per il Coronavirus: mentre in Cina sono 17 i morti accertati, spuntano i primi casi sospetti in Europa: quattro in Scozia e uno in Francia, dove una donna è stata...

Virus Cina - atterrati a Roma 200 passeggeri da Wuhan. Isolata anche Huanggang : È atterrato a Roma con un'ora di anticipo il volo proveniente da Wuhan, città cinese focolaio del coronaVirus che sta mettendo il mondo in allarme. Gli ultimi cittadini a...