Trovato cranio misterioso: potrebbe essere di Plinio il Vecchio (Di giovedì 23 gennaio 2020) potrebbe appartenere a Plinio il Vecchio il misterioso cranio conservato presso l’Accademia di Arte Sanitaria di Roma. Lo indicano i risultati di due anni di ricerche coordinate dal giornalista e storico dell’arte Andrea Cionci, in collaborazione con esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e delle universita’ Sapienza di Roma, di Firenze e di Macerata. I dati sono presentati oggi a Roma, nell’ambito del convegno sui 100 anni dell’Accademia.L'articolo Trovato cranio misterioso: potrebbe essere di Plinio il Vecchio sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

