Studentesse importunate da finto chef, arrestato molestatore seriale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Atti persecutori e violenza sessuale. Con queste accuse e’ stato arrestato un romano di 23 anni che con una scusa aggancia una ragazza in strada, soprattutto Studentesse universitarie, e poi le perseguitava e molestava. Decine le ragazze cadute nella rete, tanto da far innescare ai Carabinieri una vera e propria caccia all’uomo. Si presentava alle vittime designate – tutte giovani e avvenenti ragazze, per lo piu’ Studentesse universitarie – come un rinomato chef e, con la scusa di offrire dei gratificanti posti di lavoro, riusciva ad ottenere i loro numeri di telefono. Da quel momento, il “grande” chef diventava, nella migliore delle ipotesi, un accanito stalker, nella peggiore, un molestatore aggressivo. Questo e’ il quadro delineato dalla complessa attivita’ d’indagine sviluppata dai Carabinieri della Stazione ... romadailynews

