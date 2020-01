Smog: pessimo risultato di Milano nel 2019 (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’aria di Milano non è buona e l’emergenza Smog sembra non dare tregua. Solo nelle prime settimane del 2020 per 19 giorni nel capoluogo meneghino è stato superato il limite di polveri sottili per metro cubo d’aria. Smog a Milano Legambiente ha pubblicato l’analisi dell’emergenza Smog in tutta Italia, a Milano sono stati 109 giorni con l’aria fuorilegge. Il capoluogo lombardo si piazza al decimo posto assieme a Monza e Venezia. Nei primi 3 posti ci sono Torino, Lodi e Pavia con rispettivamente 147, 135 e 130 giorni da bollino nero. Il problema non è solo di Milano ma di tutta la pianura padana. La sfida di Legambiente Legambiente chiede ai milanesi di non utilizzare per 7 giorni la macchina. “Dopo 19 giorni di sforamento delle concentrazioni-soglia di pm10 per la salute umana (limite fissato per legge a 50 microgrammi al metro cubo) si è ... notizie

