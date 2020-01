Scoperta incredibile: trovato un cervello umano agli scavi di Ercolano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gli scavi archeologici di Ercolano e Pompei sono fonte inesauribile di meraviglia. La Scoperta di un passato lontanissimo, rimasto intatto è già di per sé un fatto incredibile, che a noi tutti sembra ovvio, scontato, ma è in realtà qualcosa di straordinario. Una Scoperta sensazionale Un team di antropologi ha recentemente portato alla luce un reperto unico: della materia celebrale risalente all’eruzione del Vesuvio del 79 d.c. I risultati della ricerca effettuata da uno dei maggiori ricercatori e antropologi italiani, Pier Paolo Petrone, sono stati pubblicati dal “New England Journal of Medicine“, una prestigiosa rivista medica. L'articolo Scoperta incredibile: trovato un cervello umano agli scavi di Ercolano proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

