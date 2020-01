Sci alpino, startlist e pettorali di partenza discesa Bansko 2020: programma, orario e tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) Domani venerdì 24 gennaio, alle ore 9.45, andrà in scena la prima delle due discesa in programma sulle nevi bulgare di Bansko, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si recupera infatti la prova che non si è potuta disputare in Val d’Isere nel mese di dicembre. Una chance quindi per le specialiste della velocità per ottenere risultati di spicco e mettere fieno in cascina in chiave classifica di specialità e per la Sfera di cristallo generale Saranno Sofia Goggia ,Federica Brignone, Nicol e Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Verena Gasslitter. Fari puntati sulla campionessa olimpica di discesa e su Brignone, in grande forma in questo momento, ricordando il weekend del Sestriere. La pista bulgara, tuttavia, non ha mai regalato troppe gioie all’Italia con appena due terzi posti totali con Nadia Fanchini in ... oasport

