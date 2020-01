Sanremo 2020, appello di Tony Dallara: "Sessant'anni fa vincevo con Romantica. Spero mi chiamino" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sessant’anni fa Tony Dallara vinceva Sanremo con Romantica. Ed è proprio il cantante molisano a chiedere di essere invitato all’Ariston. “Mi aspettavo una chiamata, non voglio premi o salire sul palco”, dice Dallara ospite a Calciomercato L’Originale.L’amarezza dell’artista 83enne è palpabile, ma ad Alessandro Bonan confida la speranza di essere coinvolto in extremis. “A tutti hanno dato un premio, volevo un saluto. Dicevano che forse gli veniva in mente questa cosa qua, invece no”. Dallara ha partecipato al Festival tre volte. Alla prima apparizione trionfò in tandem con Renato Rascel, per poi ripresentarsi nel 1961 in coppia con Gino Paoli con il brano Un uomo vivo. L’ultima performance in gara risale invece al 1964 con Come potrei dimenticarti.Sanremo 2020, appello di Tony Dallara: "Sessant'anni fa vincevo con Romantica. Spero mi chiamino" pubblicato su ... blogo

