Salvini in un negozio a Modena: “Qui dentro si spaccia droga” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo l’episodio del citofono al Pilastro di Bologna che ha suscitato non poche polemiche e la denuncia del diretto interessato, Matteo Salvini ha effettuato un altro blitz in un negozio a Modena. Accompagnato dai residenti, il leader della Lega si è recato fuori dall’esercizio commerciale, che ha trovato chiuso, per chiedere davanti alle telecamere che la Procura faccia i dovuti controlli. Salvini: blitz in un negozio a Modena Prima di effettuare il suo comizio nella piazza modenese, Salvini ha dato seguito alle richieste di alcuni cittadini, per lo più mamme, che l’hanno invitato a recarsi nei pressi di un negozio da loro accusato di spacciare droga. Essendo giunto sul posto e avendolo trovato chiuso, ha così deciso di farsi riprendere mentre inquadrava il numero civico, il 38, per chiedere che vengano fatti i controlli del caso. Quetse le sue parole: “Speriamo ... notizie

