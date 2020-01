Reggie Fils-Aime vince il Legend Award ai New York Video Game Awards (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mentre il 2019 è ormai finito, alcuni gruppi e organizzazioni hanno atteso l'inizio del 2020 per decretare i più grandi e migliori giochi dell'anno. Come i New York Video Game Awards che hanno avuto luogo poco fa e che hanno assegnato un importante premio all'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime.Durante i New York Video Game Awards 2020 della scorsa notte, Reggie Fils-Aime era presente alla cerimonia di premiazione come vincitore del Legend Award di quest'anno. Il premio è stato assegnato a Fils-Aime per la sua carriera e riconosce il lavoro di Fils-Aime non solo per Nintendo, ma anche per i suoi sostanziali contributi ad altre aree del settore dei giochi, soprattutto quando si tratta di sensibilizzazione e sviluppo professionale.Da quando Fils-Aime si è ritirato da Nintendo of America lo scorso anno, è stato attivo nel condividere le sue esperienze professionali con ... eurogamer

