Pattinaggio artistico in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, tv, startlist e azzurri in gara (23 gennaio) (Di giovedì 23 gennaio 2020) oggi giovedì 23 gennaio va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2020 di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Graz (Austria). Si assegnano le prime medaglie e si preannuncia grande spettacolo nel free program maschile dove il nostro Matteo Rizzo proverà a inseguire il podio sfidando il ceco Michal Brezina, i russi Dmitri Alievi e Artur Danielian e il georgiano Morisi Kvitelashvili mentre a Daniel Grassl servirà una rimonta importante. Da non perdere la rhythm dance per quanto riguarda le coppie di danza, Charlene Guignard e Marco Fabbri possono essere un fattore per il podio nella gara di Papadakis e Cizeron. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Pattinaggio artistico DALLE ORE 12.00 (23 GENNAIO) Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli italiani in gara e le startlist delle gare di oggi giovedì 23 gennaio agli ... oasport

