Partiti ed Opere Pubbliche negli anni ' 80

"… sors non est aliquid mali, sed res, in humana dubitatione, divinam indicans voluntatem" Sant'Agostino, ps 30, 16, enarr. 2, serm. 2. Capitolo 1. I Processi decisionali 1.1. Genova: Le Colombiadi. A partire dal secondo dopoguerra il porto vecchio della città ligure conosce un declino irreversibile delle proprie funzioni commerciali in seguito allo spostamento del traffico mercantile nelle zone litoranee di ponente. Fin dalla fine degli anni '50 sia l'amministrazione comunale che il CAP (...)

