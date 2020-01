Lodi, segrega in casa e violenta per ore giovane donna: arrestato stupratore seriale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un 25enne di origini turche è stato arrestato dalla polizia di Lodi con l'accusa di violenza sessuale: avrebbe aggredito una prostituta di nazionalità colombiana lo scorso novembre, costringendola a subire rapporti non consenzienti. Nel suo passato ci sarebbe già una condanna per violenza sessuale. fanpage

