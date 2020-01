LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo svizzero vince il terzo set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA Un momento di pausa prima del quarto set. 3-6 Set Wawrinka, la prima esterna lo porta ufficialmente avanti nel match. 40-15 Due set point Wawrinka, rovescio incrociato che butta fuori dal campo Seppi e poi chiusura con volée bassa di dritto. 30-15 Rovescio in rete di Wawrinka, non lo carica bene dal centro. 30-0 Prima centrale di Wawrinka. 15-0 Prima esterna di Wawrinka. 3-5 Wawrinka, buono schema servizio-dritto di Seppi. Lo svizzero, dopo poco più di due ore di gioco, serve per il terzo set. 40-30 Wawrinka prende il tempo a Seppi sulla risposta e chiude a rete. 40-15 Risposta lunga di Wawrinka. 30-15 Servizio e dritto di Seppi. 15-15 Sbaglia la palla corta Seppi, non supera la rete. 15-0 Buona prima dI Seppi. 2-5 Wawrinka, break confermato. Seppi servirà per restare nel terzo set al ... oasport

zazoomnews : LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 1-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: terzo set senza break - #Seppi-Wawrinka… - zazoomblog : LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 1-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: si seguono i servizi nel secondo set - #Seppi-Wawrinka… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 23 gennaio in DIRETTA: Seppi battaglia con Wawrinka Giorgi in vantaggio su Kuzn… -