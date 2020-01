Licia Nunez, la fidanzata dice basta e la molla su Instagram: “Sei andata oltre” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La fidanzata di Licia Nunez dice basta e lascia via Instagram l’attrice del Grande Fratello Vip Nuovo dramma in arrivo al Grande Fratello Vip. Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, ha praticamente mollato l’attrice via Instagram. Tramite un breve comunicato l’imprenditrice si è detta stufa del comportamento di Licia nella Casa più spiata d’Italia e … L'articolo Licia Nunez, la fidanzata dice basta e la molla su Instagram: “Sei andata oltre” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

R1hann_ : RT @Iperborea_: Praticamente la compagna di Licia Nunez l'ha lasciata in diretta come la Lecciso con Al Bano? #GFVIP - Super9810 : RT @Iperborea_: Praticamente la compagna di Licia Nunez l'ha lasciata in diretta come la Lecciso con Al Bano? #GFVIP -