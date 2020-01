“La dislessia non è un limite”: la storia di Davide, diventato infermiere sconfiggendo i pregiudizi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quando la dislessia non è un limite ma diventa un incentivo. La testimonianza di Davide Limido, un ragazzo di 23 anni di Cerro Maggiore (Milano) che soffre del disturbo specifico dell'apprendimento, ci insegna che la determinazione può essere il motore utile a superare ogni tipo di ostacolo. Nonostante fossero in tanti a non credere in lui, Davide è riuscito a realizzare il suo sogno: laurearsi e diventare infermiere specializzato. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia. fanpage

