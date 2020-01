Isola dei Famosi, Can Yaman inviato al posto di Alvin (Di giovedì 23 gennaio 2020) Can Yaman potrebbe essere il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi al posto di Alvin. Il reality ambientato in Honduras tornerà presto su Canale Cinque con una nuova edizione. A guidarlo ci sarà, ancora una volta, Alessia Marcuzzi, che avrebbe in mente diverse sorprese dopo che lo scorso anno lo show era finito al centro di feroci polemiche a causa del caso Corona-Fogli. Fra gli assi nella manica del reality ci sarebbe anche Can Yaman che potrebbe diventare il nuovo inviato in Honduras al posto di Alvin, volto storico della trasmissione. A svelarlo è il settimanale Chi che riporta l’indiscrezione: “Chi vola a L’Isola dei Famosi come nuovo inviato? – si legge -. Scalda i motori il reality di Canale 5, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde Alvin o una grossa sorpresa, la star mondiale turca Can Yaman (è stato anche ospite a C’è Posta Per Te, di ... dilei

