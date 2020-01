In Emilia gli operai scaricano il Pd: "Non ci rappresenta più" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Costanza Tosi Nelle aziende del reggiano i lavoratori bocciano l'operato di Bonaccini: "Il partito non sa più ascoltare i nostri bisogni" Tra le fabbriche del reggiano tira aria di cambiamento. Gli operai delle aziende localizzate nei pressi di Reggio Emilia sembrano voltare le spalle alla sinistra. Delusi e amareggiati da un partito che, a loro dire, non sa più ascoltare i loro bisogni. "Ho perso la fiducia proprio nella buona fede dei partiti di sinistra", confessa Marco. Residente nel comune di Cavriago (RE) da 56 anni, dei quali 38 passati a fare l’operaio in una fabbrica della zona. !Ho sempre votato Pd, PCI, Ds", dice "Dopo il governo Monti ho detto basta. La sinistra non mi rappresenta più. Fanno solo gli interessi della finanza internazionale. E basta.” Che gli elettori rossi avessero cambiato volto lo si era intuito già dalle ultime elezioni europee. Dove i dati ... ilgiornale

