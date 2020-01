In Cina il bungee jumping dell’indignazione: maiale vivo lanciato nel vuoto per inaugurare un parco (Di giovedì 23 gennaio 2020) Hanno legato un maiale vivo alle corde di sicurezza e poi lo hanno lanciato nel vuoto. Il bungee jumping dell’indignazione arriva dalla Cina, dove si è scelto così di inaugurare un parco divertimenti Inaugurazione di un parco divertimenti con il lancio di un maiale nel vuoto. Un maiale vivo legato alle corde di sicurezza del … L'articolo In Cina il bungee jumping dell’indignazione: maiale vivo lanciato nel vuoto per inaugurare un parco NewNotizie.it. newnotizie

FiorellaMannoia : Schifo, sdegno, vergogna. Cina, maiale vivo lanciato dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui… - MediasetTgcom24 : Cina, lanciato maiale vivo dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui social #cina… - Andrea96460008 : RT @riky7372: In #cina lanciano un maiale con il bungee jumping, in #uruguay un altro maiale lanciato da un elicottero in una piscina. Tutt… -