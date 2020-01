In arrivo la gamma Xiaomi Mi 10: distinzioni tra modello base e Pro (Di giovedì 23 gennaio 2020) La conferma dell'arrivo imminente dello Xiaomi Mi 10, pronto a lanciare il guanto di sfida al Samsung Galaxy S20, è arrivata dal fondatore, amministratore delegato e presidente del marchio, Lei Jun, che, su Weibo (lo ha riportato il portale 'mydrivers' in lingua originale), ha anche fatto sapere il top di gamma monterà il processore Snapdragon 865, con annuncio previsto per il Q1 2020 (entro il mese di marzo ne faremo la conoscenza). Il device, nella sua versione base, includerà un sistema di ricarica rapida a 48W, più lento rispetto a quello a 65W previsto per la variante Pro. Una differenza, questa, che non dovrebbe riguardare il chipset, che sembra corrispondere allo Snapdragon 865 in tutti i modelli in programma. La potenza, quindi, resterebbe la stessa, anche se bisognerà sempre verificare il quantitativo di RAM disponibile per la versione base. Un'altra differenza, invece, ... optimaitalia

