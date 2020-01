Il Consiglio di Stato ripristina la scorta a Capitano Ultimo (Di giovedì 23 gennaio 2020) ripristinata la scorta a Sergio De Caprio, il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, che nel 1993 arrestò il boss mafioso Totò Riina. La decisione è del Consiglio di Stato che ha sospeso l’esecutività della pronuncia del Tar del 15 gennaio scorso. Il Tar aveva respinto l'istanza di De Caprio che aveva chiesto di sospendere il provvedimento emesso nei suoi confronti dal ministero dell’Interno. Il 20 febbraio è prevista la discussione in Camera di Consiglio per la decisione definitiva collegiale. Busta con messaggio minatorio sotto osservazione Nel decreto emesso oggi, dalla terza sezione presieduta da Franco Frattini, il Consiglio di Stato ha posto l'attenzione su uno dei recenti episodi di intimidazioni nei confronti di De Caprio (busta con messaggio minatorio recapitata presso un volontario della associazione "Volontari Capitano Ultimo ... tg24.sky

AnnaAscani : Congratulazioni a Aikaterini #Sakellaropoulou eletta Presidente della Repubblica Ellenica con una larga maggioranza… - MediasetTgcom24 : Capitano Ultimo, il Consiglio di Stato ripristina la scorta al carabiniere che arrestò Riina #CapitanoUltimo… - CarloCalenda : Bimbino. Ho presieduto il consiglio commercio, di cui sono stato membro per 5 anni, vicepresieduto Ministeriale del… -