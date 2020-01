Genoa, colpo dal Sud America: i dettagli dell’operazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Genoa si assicura le prestazioni del classe 2002 Konig del Velez Sarsfield: i dettagli dell’operazione Il Genoa non si ferma ad Andrea Masiello dell’Atalanta. Nei prossimi giorni arriverà a Genova anche Lukas Konig, talento classe 2002 di proprietà del Velez Sarsfield, già seguito nel corso della passata estate. Come riportato da Sky Sport, l’operazione è in dirittura. Konig firmerà un contratto di due anni e mezzo, dunque fino al 2022. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

lucapasotti1 : RT @roby42462412: Ufficiale, gran colpo del genoa!!! - roby42462412 : Ufficiale, gran colpo del genoa!!! - MomentiCalcio : #Genoa, colpo in difesa: dall’Atalanta ritorna #AndreaMasiello -