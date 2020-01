Ex calciatore estradato in Usa per traffico di droga [NOME e DETTAGLI] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Clamorosa notizia nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio. Nel DETTAGLIo l’ex centrocampista della nazionale di calcio colombiana, Jhon Viafara, è stato estradato negli Stati Uniti, l’accusa è quella di traffico di droga. La notizia viene riportata direttamente dall’emittente olombiana Canal Uno. L’ex calciatore ra stato arrestato lo scorso marzo insieme ad altre persone ed è sospettato per essere stato coinvolto nel 2019 nel traffico di 3 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti. Secondo le voci provenienti dall’ester Viafara dopo la carriera da calciatore aveva investito soldi nel traffico di droga ed era entrato in contatto con i cartelli messicani. il diretto interessato ha negato ogni tipo di accusa mentre il suo legale ha dichiarato di voler chiedere il patteggiamento. Durante la sua carriera ha vinto nel 2004 una Copa Libertadores con ... calcioweb.eu

