Elisabetta Gregoraci Instagram, curve fasciate dal costume bianco: «Sei divina!» (Di giovedì 23 gennaio 2020) La bellissima Elisabetta Gregoraci, dopo il suo sfogo sulla sua esclusione da “L’Altro festival”, è tornata a stupire i suoi followers con delle foto mozzafiato. Poche ore fa, l’affascinante Elisabetta Gregoraci su Instagram ha pubblicato una sua foto in bikini decisamente sensuale. La showgirl, grazie al costante esercizio in palestra, ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. Un corpo tonico con tutte le curve al punto giusto. La sua sensualità innata ogni volta accende la fantasia dei suoi followers, che hanno completamente invaso il post di like e commenti. Impossibile resistere davanti a tanta meraviglia. Leggi anche –> Sanremo 2020 Elisabetta Gregoraci attacca Nicola Savino: «Non farò parte de “L’Altro Festival”» Elisabetta Gregoraci Instagram: curve fasciate dal costume bianco La bellissima Elisabetta Gregoraci ha deciso di ... urbanpost

