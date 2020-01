Daspo social: la proposta delle sardine non servirà a fermare l’odio online, ma lo alimenterà (Di giovedì 23 gennaio 2020) Siamo sicuri che la lotta da combattere sia quella dell’identificazione digitale? Alcuni giorni fa il leader delle sardine, Mattia Santori, ha annunciato di voler portare avanti una proposta di “Daspo” social per associare a ogni profilo digitale un’identificazione e introdurre così un provvedimento di espulsione per chi viola le regole della convivenza civile in rete. Un’idea che si pone nel mezzo tra la censura e la giustizia e che rischia di attaccare il problema sbagliato: non è necessario imbavagliare, ma bisogna iniziare a combattere le forme d’odio che sono state totalmente sdoganate. E non dai piccoli utenti. Un Daspo social non risolverà la legittimazione dell’odio Insomma, che gli utenti di giganti piattaforme social lascino commenti densi di odio e insulti ovviamente non è corretto. Come non lo è curare le malattie solo per alcuni ... urbanpost

