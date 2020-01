Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, nasce una nuova amicizia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una strana coppia Si tratta di una serata mondana, l’influencer Chiara Ferragni e l’ex velina Elisabetta Canalis si ritrovano sedute vicine. La sfilata di Aniye By vede protagoniste due stelle dei social. Le due donne sono molto amate sui social, la loro bellezza non si discute, e per due donne così popolari non mancano critiche negative. La coppia sceglie un abbigliamento simile, la Ferragni indossa un mini abito sui toni del viola molto luccicante. Il mini abito che sceglie la Canalis è invece sui toni del colore oro, si tratta sempre di un vestito luccicante abbinato anche con un cinturone nero. Chiara sceglie scarpe dello stesso colore dell’abito, mentre Elisabetta indossa scarpe nere. I due vestiti hanno una scollatura profonda e mettono in mostra le loro gambe. La rete sceglie la più bella Le due donne posano in foto sorridenti e i follower commentano la ... kontrokultura

