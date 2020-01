Calendario MotoGP 2020, ufficializzate le date dei 20 GP del Mondiale: programma, orari e tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella giornata odierna è stato confermato dall’organizzazione del MotoMondiale il Calendario ufficiale del Mondiale 2020. Sotto le luci dei riflettori di Losail (Qatar) prenderà il via un’annata nella quale non ci si annoierà di certo e in cui il livello di competizione sarà ancor più spietato. In Italia si disputeranno due gare: il 31 maggio al Mugello e il 13 settembre a Misano. Finale di stagione intensissimo col tour in Asia (quattro gare in cinque settimane) e la grande conclusione a Valencia. Grande novità saranno l’anticipo del GP di Thailandia (secondo round) e l’inserimento del weekend in Finlandia (10-12 luglio) Il tema è il seguente: tutti contro Marc Marquez. L’otto volte iridato vuol tracciare una propria era e fare la storia. Ne ha facoltà il campione spagnolo che delle sue “cadute-non cadute” ha fatto un proprio marchio di ... oasport

